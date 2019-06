‘Roda Viva’, de Chico Buarque, na era Bolsonaro; ouça reportagem especial no ‘Estadão Notícias’

Vencedor do prêmio Camões 2019, um dos mais importantes reconhecimentos em língua portuguesa, Chico Buarque virou uma peça de destaque no clima de polarização política do Brasil dos últimos anos. Não por acaso: sua posição declarada em defesa do PT e de causas da esquerda lhe renderam todo tipo de crítica e contestação. Afinal, o que se sobrepõe: o Chico político ou o Chico artista?

Edição especial do podcast não pretende responder a essa pergunta objetivamente, mas foi captar o teor da nova montagem de “Roda Viva”, a primeira obra dramatúrgica escrita pelo cantor (estreou em 1968). Ele declaradamente não gosta dela, mas autorizou o diretor José Celso Martinez Corrêa a adaptá-la. Mais uma vez: o substrato é político ou estético? Entenda mais ouvindo essa reportagem imersiva assinada pela jornalista Carolina Ercolin.

