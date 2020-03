Ronaldinho Gaúcho: da glória no futebol às páginas policiais; ouça no ‘Estadão Notícias’

Um dos melhores jogadores do mundo está atrás das grades no Paraguai pelo uso de documentação falsa ao entrar no país. No entanto, o caso pode ser mais espinhoso do que parece. Em um primeiro momento, a impressão é de que Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis foram vítimas de empresários que teriam presenteado os dois com o passaporte. Mas, no desenrolar dos fatos, e pelas investigações do Ministério Público, existe a suspeita que o ex-jogador estaria envolvido em um esquema ilícito dentro do país. Os procuradores paraguaios tem 6 meses para provar a culpa de Ronaldinho Gaúcho e Assis. Mas, o mistério ainda continua. Quais as reais intenções dos irmãos? Como um jogador, que já foi o melhor do mundo, acaba atrás das grades de uma prisão paraguaia?

Na edição de hoje, conversamos com o enviado do Estadão ao Paraguai, Raphael Ramos, que conta, inclusive, como é a cela do ex-jogador. Ainda no programa, o editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli, analisa o declínio do ex-melhor do mundo.

