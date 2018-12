Sá Leitão: “Cultura não precisa de Ministério exclusivo”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Episódio desta terça-feira (11) entrevista o ministro da Cultura do governo Temer, Sérgio Sá Leitão. Ele será o último a ter usufruído do cargo desde o governo Collor, quando a pasta foi reduzida ao status de Secretaria. No início da gestão Michel Temer, o ministério chegou a ser extinto, mas logo foi reativado após pressão da classe artística. Agora, com a chegada de Jair Bolsonaro à Presidência, a Cultura volta a perder autonomia e foi realocada no Ministério da Cidadania, que inclui Desenvolvimento Social e Esporte. O emedebista Osmar Terra, escolhido para chefiar a pasta, afirmou que de cultura só sabe “tocar berimbau”.

Na entrevista, conduzida pelo jornalista Haisem Abaki e o repórter do ‘Caderno 2’, Julio Maria, Sá Leitão criticou o novo modelo institucional, mas disse não ver necessidade da Cultura ter um Ministério exclusivo. “Não considero ideal esse arranjo que foi desenhado pelo novo governo. Teria sido muito mais interessante uma junção da Cultura com Turismo e Esporte, que são áreas muito sinérgicas e que poderiam ser objetos de políticas transversais e complementares. É preciso aguardar para ver como ficar”, declarou. A partir de janeiro Sá Leitão será o secretário da Cultura no governo de João Doria, em SP.

Confira ainda no programa a opinião de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

