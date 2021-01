Sai Trump, entra Biden; ouça no ‘Estadão Notícias’

Os Estados Unidos vivem hoje um dia histórico: acontece na capital Washington a cerimônia de inauguração do 46º presidente do país, Joe Biden, e de sua vice-presidente, Kamala Harris. Mas o clima é de tensão. Há duas semanas, um violento ataque por apoiadores de Donald Trump ao Capitólio deixou cinco mortos e a certeza de que a democracia americana encontra-se fragilizada.

Joe Biden vai assumir o governo de um país em crise. A polarização política nos EUA só aumentou durante os quatro anos do mandato de Trump, e conciliar os interesses das diferentes alas do partido democrata enquanto negocia com a oposição republicana também não será fácil. A pandemia também atingiu os Estados Unidos com força, e a economia e política externa não vão bem.

No episódio de hoje, a correspondente do Estadão em Washington Beatriz Bulla fala das expectativas para a cerimônia de posse de Joe Biden e Kamala Harris. O professor da Universidade de Denver Rafael Ioris comenta os desafios do início do mandato presidencial do democrata e as diferenças entre ele e seu antecessor.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi