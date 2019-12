Saiba como se preparar para a segunda fase da Unicamp no podcast ‘Se Liga no Vestibular’

Os vestibulares estão na reta final e o Estadão está com uma série de podcasts para ajudar os estudantes nessa fase. Neste episódio do ‘Se Liga no Vestibular’, as jornalistas Ana Paula Niederauer e Paloma Cotes ouviram especialistas e professores de cursinhos sobre a segunda fase da Unicamp, que acontece nos dias 12 e 13 de janeiro, um domingo e uma segunda-feira.

As provas, que são dissertativas, têm uma parte comum para todos os candidatos e uma parte específica, que exige conteúdos relacionados à carreira que o estudante escolheu, e também uma redação.

Participam deste episódio: Wellington Borges Costa, coordenador de Redação do Grupo Etapa; o professor de Linguagens do Anglo, Sergio de Lima Paganim; a professora de Português Maria de Lourdes, conhecida como professora Lu, do Objetivo; Daniel Perry, diretor do Anglo; Daniel Berto, coordenador de Biologia do Etapa e o coordenador do Etapa, Marcelo Fonseca. E também o diretor da Comissão de Vestibulares da Unicamp, José Alves de Freitas Neto.

A Unicamp oferece no 3.340 vagas. Desse total, 2.570 são destinadas a quem presta o vestibular. A lista de aprovados na segunda fase sai no dia dez de fevereiro.



Foto: Nilton Fukuda/Estadão