Saiba o que é insegurança alimentar e como atinge os mais pobres

Enquanto você lê esta frase, 177 milhões de brasileiros enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Os dados são Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. Os números mostram que mais da metade da população come mal ou não come principalmente porque é pobre, não consegue comprar e não tem condição de produzir. Muitos tomam o café da manhã e não sabem se vão fazer outra refeição naquele dia. Vinte milhões não têm o que comer.

Os graus de insegurança alimentar e suas consequências são o assunto desta edição do “Expresso na Perifa”. A entrevistada é a nutricionista Stefanie Sales.

A tempo: em 2021, o Brasil voltou ao Mapa da Fome, uma espécie de marcador global que mostra onde tem gente passando fome no mundo. Entra no mapa todo país em que 5% da população, ou mais, vive nessa condição. O Brasil esteve no grupo por muito tempo, saiu em 2014 e voltou em 2021, quando chegou aos 9% de brasileiras e brasileiros sem alimentação.

Podcast Expresso na Perifa



Direção: Lucas Veloso

Reportagem e apresentação: Artur dos Anjos

Locução de vinhetas: Viviane Zandonadi