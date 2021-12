Saiba o que é ponto de não retorno e como isso pode impactar nossas vidas

Em dezembro de 2021, a edição impressa do ‘Expresso na Perifa’ falou sobre a Amazônia e como a manutenção da floresta é fundamental para a sobrevivência de seres humanos e não humanos.

As árvores cumprem papel fundamental no equilíbrio do clima e das chuvas, por exemplo. Temperaturas extremas, períodos quentes e secos mais longos e temporadas de chuvas violentas cada vez mais frequentes são percebidos em todo o planeta e fortalecidos pelo desmatamento das florestas e o aquecimento global.

Pensando nas mudanças climáticas, um dos termos mais usados por cientistas e pesquisadores é o ponto de não retorno, que, no caso da floresta Amazônia, pode ser atingido em 20 anos, ou menos, se a destruição permanecer no ritmo atual.

Para a floresta não virar deserto, é imperativo agir e cobrar iniciativas concretas do poder público, de empresas e organizações.

Os especialistas recomendam ouvir a ciência e os povos tradicionais, investir em inovação e desenvolver um modelo econômico sustentável.

Ponto de não retorno é o assunto do primeiro episódio de uma série especial do “Estadão Expresso na Perifa”, sobre Amazônia e meio ambiente. Para entender e explicar o tema, a jornalista e fotógrafa Bruna Rocha se junta à editora Viviane Zandonadi. Acompanhe.

Podcast Estadão Expresso na Perifa



Pauta e direção: Lucas Veloso

Texto e coapresentação: Viviane Zandonadi

Montagem e apresentação: Bruna Rocha