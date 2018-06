Podcast São Paulo: Tricolor fecha primeiro turno no Z-4, e agora?

A derrota por 2 a 1 para o Bahia em Salvador fez o São Paulo terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Para se salvar ao final do torneio, a projeção é de que o time tenha que conquistar mais 28 pontos (nove pontos a mais do que conseguiu na primeira metade do Brasileirão).

O que esperar do segundo turno? Será que a torcida vai continuar apoiando o clube, como vem sendo nos últimos jogos em casa?

Aderllan pode estrear no próximo domingo contra o Cruzeiro. A zaga do São Paulo precisa de um jogador como ele?

Ouça o podcast e deixe seu comentário!

