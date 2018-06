São Paulo sai fortalecido e Corinthians traumatizado da Copa do Brasil

‘Estadão Esporte Clube’ desta quinta-feira analisa os jogos da Copa do Brasil, em especial as eliminações de São Paulo e Corinthians. Os dois, por sinal, voltam a se enfrentar neste domingo pela semifinal do Campeonato Paulista. Os jogos da Libertadores também entram como destaque nos assuntos do programa. Santos ficou no empate com o Santa Fe e o Atlético-MG perdeu para o Libertad fora de casa.

Ouça no player acima os comentários e informações de Robson Morelli, César Sacheto e Emanuel Bomfim.