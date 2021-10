Saúde Mais #03: Saúde mental no pós-pandemia

O assunto do episódio de hoje sempre mereceu atenção, mas depois da pandemia os especialistas ficaram ainda mais atentos com os seus pacientes. Recentemente, o novo Atlas da Saúde Mental, da OMS, mostrou que existe uma falha mundial em fornecer à população os serviços de saúde mental que ela precisa.

Com o conhecimento do psiquiatra e professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Daniel Martins de Barros, a apresentadora Sarah Oliveira fala analisa o impacto da pandemia na saúde mental da população.