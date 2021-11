‘Saúde Mais’ #05: Outras doenças não podem ser esquecidas

Há quase dois anos, o assunto mais comentado é a covid-19. Não à toa, nós sabemos disso, principalmente pela gravidade das consequências da doença. Mas a pandemia tomou um espaço de prioridade na área da saúde a ponto de que outras doenças fossem esquecidas.

A dengue é uma delas. Na cidade de São Paulo os casos de dengue, registrados até julho deste ano, já ultrapassavam três vezes os casos registrados em todo o ano de 2020.

Durante o Summit Saúde 2021, realizado pelo Estadão, a infectologista do Hospital Emílio Ribas, Rosana Richtmann, esclareceu a doença e seu tratamento. Ouça no podcast com a apresentação da Sarah Oliveira.