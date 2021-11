‘Saúde Mais’ #08: Sua saúde em primeiro lugar

Chegamos ao fim de mais uma temporada da série Saúde Mais. Durante essas oito semanas nós falamos sobre covid, é claro; sobre dengue, como exemplo de uma doença que não pode ser esquecida, pois é muito grave; falamos sobre pesquisa e inovação; sobre a transformação da medicina com a chegada da covid; sobre saúde mental; sobre vacina…

Hoje o assunto é o cuidado com a sua saúde e como ela será no futuro. Sim, bem simples e nada complexo! Para falar mais sobre esse tema tão importante a apresentadora, Sarah Oliveira, traz comentários de especialistas que estiveram presentes em painéis do Summit Saúde, realizado pelo Estadão. São eles: a diretora executiva de Laços da Saúde e ex-diretora da ANS, Martha Oliveira; o médico e cientista, Fabio Gandour; e a diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar, Vera Valente.

Até a próxima temporada!