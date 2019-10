‘Se Liga No Vestibular’: Episódio aborda o segundo dia de prova do Enem

*Por Paloma Cotes e Ana Paula Niederauer

O Estadão está com uma série de podcasts para ajudar os vestibulandos na maratona de provas que começa logo mais. Neste segundo episódio do ‘Se Liga no Vestibular’, as jornalistas Paloma Cotes e Ana Paula Niederauer ouviram especialistas e professores de cursinhos sobre o segundo dia de provas do Enem, que acontece no dia 10 de novembro. Neste dia, serão aplicadas as provas de “Ciências da Natureza e suas tecnologias” e “Matemática e suas tecnologias”.

Este episódio tem entrevistas com: Marcelo Fonseca, coordenador geral do Grupo Etapa, que fala sobre a divisão da prova do Enem em dois dias; com o professor Rodrigo Machado, de Química, do Anglo, falando da importância da revisão em provas anteriores, Rodney Lúzio, de Matemática, também do Anglo, e a professora Maria de Lourdes da Conceição Cunha, conhecida como professora Lu, do Objetivo, dando dicas sobre estratégias para a prova.

E os professores Alexandre Lopes Moreno, de Física, do Etapa; e Luiz Carlos Bellinello, de Biologia, do Objetivo, falam sobre o que pode cair e como ter foco no segundo dia do Enem. Além disso, foram entrevistados o psiquiatra Celso Lopez de Sousa, fundador do programa Semente, que fala sobre a importância da preparação mental, e a nutricionista e professora da Unifesp, Anita Sachs que indica o que comer no dia da prova.

Lembrando que os podcasts também podem ser ouvidos no Spotify ou no seu tocador favorito. Ouça no player acima.

E ouça também aqui o episódio sobre o primeiro dia de prova do Enem.