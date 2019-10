‘Se Liga no Vestibular’: Episódio de estreia do podcast dá dicas sobre o 1º dia do Enem

* Por Ana Paula Niederauer

O Estadão estreia nesta quarta-feira, 16, uma série de podcasts sobre o vestibular. Neste primeiro episódio do ‘Se Liga no Vestibular’, as jornalistas Paloma Cotes e Ana Paula Niederauer falam sobre o Enem. As provas acontecem em dois dias: três e dez de novembro.

No primeiro dia, três de novembro, serão aplicadas as provas de “linguagens, códigos e suas tecnologias”, redação e “ciências humanas e suas tecnologias”. No segundo, serão aplicadas as provas de “Ciências da Natureza e suas tecnologias” e “Matemática e suas tecnologias”.

O podcast de hoje dá dicas sobre o primeiro dia de provas do Enem. Foram ouvidos especialistas e professores de cursinhos. O diretor do Anglo e professor de História, Daniel Perry, fala sobre a importância do Enem e também dá dicas do que pode cair na prova. O coordenador de Linguagens do Anglo, Sergio de Lima Paganim, e o coordenador de Redação do Grupo Etapa, Wellington Borges Costa, falam sobre como se preparar para escrever um bom texto e até arriscam temas que podem aparecer neste ano.

Os professores Augusto Silva, de Geografia, do Anglo, e Vera Lúcia da Costa Antunes, do Objetivo, indicam assuntos recorrentes na prova e alertam para a importância da interpretação de texto. O coordenador de Inglês do Grupo Etapa, Breno Morita, fala sobre a dificuldade da prova quando o assunto é língua estrangeira. A nutricionista e professora da Unifesp, Anita Sachs, indica o que comer e beber no dia das provas. E o psiquiatra Celso Lopez de Sousa, fundador do programa Semente, dá dicas importantes sobre como se preparar mentalmente para a maratona de vestibulares

Lembrando que os podcasts também podem ser ouvidos no Spotify ou no seu tocador favorito. Ouça no player acima.

00