Selic em baixa histórica e os favoritos ao Oscar; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Copom decidiu baixar a Selic para 4,25%, o que significa que, agora, o Brasil tem o menor juro real da sua história. A definição do Comitê pode ser considerada ousada já que a economia mundial sofre com a queda provocada pelo coronavírus. Essa decisão do Copom é suficiente para ajudar na melhora da economia brasileira? Como a população vai se beneficiar dessa queda? A editora do Broadcast Econômico, Sílvia Araújo, explica essa e outras questões.

Ainda na edição de hoje, vamos falar da expectativa para o Oscar 2020: quais são as apostas para as principais categorias e como são escolhidos os vencedores, com o crítico de cinema do Estadão, Luiz Zanin Oricchio. O jornalista comenta também sobre as chances do brasileiro “Democracia em Vertigem” levar a estatueta de melhor documentário.

