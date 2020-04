Sem Boeing e com crise global, o que será da Embraer? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Uma notícia atingiu em cheio o planejamento futuro de uma das empresas brasileiras mais importantes: a Embraer. A americana Boeing rompeu o acordo, que previa a aquisição de parte da aérea, por mais de 4 bilhões de dólares. A perda do investimento é só um dos problemas que a Embraer terá que enfrentar em um mercado que se tornou muito competitivo com a fusão de outras companhias. A empresa brasileira promete ir à justiça contra Boeing para rever o que gastou com a venda. Por outro lado, existe o interesse dos chineses em ocupar o espaço deixado pela aérea americana. Afinal, qual o futuro da Embraer? O negócio com a estatal chinesa é a melhor saída?

Na edição de hoje, vamos conversar sobre este assunto com a repórter de Economia e Negócios do Estadão, Luciana Dyniewcz, e com o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista Márcia Barbosa, física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

