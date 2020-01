Sem Bolsonaro, Brasil pode fazer bonito em Davos? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Começa amanhã mais uma edição do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Alegando questões de segurança, o presidente Jair Bolsonaro não participará do evento. No seu lugar, o ministro da Economia Paulo Guedes terá a difícil tarefa de convencer investidores de que o Brasil voltou a ser um bom lugar para se investir. Outras lideranças brasileiras, sejam políticas ou midiáticas, como João Doria e Luciano Huck, também estarão presentes. Afinal, quais os interesses do Brasil no Fórum deste ano? A ausência do presidente pode abrir espaço para possíveis adversários políticos para 2022, como João Doria e Luciano Huck, se destacarem?

Na edição de hoje, a repórter e colunista de economia do Estadão, Adriana Fernandes, que já cobriu algumas vezes o Fórum Econômico Mundial, fala sobre as expectativas em relação ao evento e as curiosidades sobre Davos.

