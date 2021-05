Sem data e sem dinheiro: vai ter Enem? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ainda não informou quando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado. O governo garante que as provas serão aplicadas neste ano, mas servidores do órgão estão preocupados com o pouco tempo para organizar a aplicação da avaliação.

Especialistas indicam que se as inscrições não forem abertas até início de junho não haverá tempo para os processos de elaboração, impressão, distribuição e logística da prova. Além disso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, mandou ofício a Paulo Guedes, da Economia, dizendo que não havia orçamento no MEC para fazer a prova, que tem um custo de quase 800 milhões de reais.

Diante da crise do Enem, o diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep, que é responsável pela prova, Alexandre Gomes da Silva, foi exonerado, nesta quarta-feira. O substituto será Anderson Oliveira, que passou os últimos meses na Diretoria de Avaliação da Educação Superior do Inep.

Afinal, quais os prejuízos que os atrasos no Enem trazem para os estudantes e para a educação brasileira? No episódio de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, e com a socióloga, presidente do Conselho Nacional de Educação e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional (Abave), Maria Helena Guimarães de Castro.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Julia Corá, Ana Paula Niederauer e Jayanne Rodrigues

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi