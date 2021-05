Sem insumos para vacina: China está retaliando o Brasil? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil passa por um momento delicado em relação à produção de vacinas. As duas instituições responsáveis por distribuir os imunizantes no País, Butantan e Fiocruz, estão sem insumos para prosseguir com as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

A China, que é o produtor do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), tem atrasado as entregas do principal componente das vacinas CoronaVac e Astrazeneca/Oxford. Esse desencontro tem sido atribuído aos recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro ao país asiático, e a má gestão do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Com isso, pelo menos 15 estados do Brasil já suspenderam a aplicação da primeira ou da segunda dose dos imunizantes por falta de vacina. O Butantan aguarda a liberação de um lote com 10 mil litros de insumo. Já a Fiocruz anunciou que nos próximos dias 22 e 29 novas remessas do IFA devem chegar ao Brasil.

Afinal, há uma crise diplomática entre Brasil e China e, por isso, os insumos não estão sendo liberados? Quais as consequências da paralisação na vacinação do país? No episódio de hoje, vamos conversar sobre esses assuntos com o professor de Direito Internacional e Coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Rio, Evandro Menezes, com o pediatra infectologista Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, e com o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, deputado Fausto Pinato (PP-SP).

