Sem Maia e Davi, quem leva o Congresso? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não poderão disputar a reeleição na Câmara e no Senado. Com isso, a corrida pela eleição nas Casas deverá ser pulverizada, com destaque para o embate entre governo e Maia. Divergentes desde a posse de Bolsonaro, o presidente da Câmara pretende formar um bloco forte para eleger seu sucessor, e garantir a independência do legislativo. Por outro lado, o Palácio do Planalto quer um aliado, que possa tocar todas as pautas que foram engavetadas por Maia. O nome da vez é Arthur Lira do Progressistas. Mas a batalha não será fácil. O MDB, que possui a maior bancada do Congresso, acredita que as cadeiras da Câmara e do Senado são suas por direito. No meio de tudo isso, pautas importantes precisam ser votadas, como a PEC Emergencial.

Afinal, quais os rumos que o Congresso Nacional deve ter após as eleições? Quem ganha esse braço de ferro: Maia ou Bolsonaro? Na edição de hoje, conversamos com o editor do BRPolítico, Marcelo de Moraes.

