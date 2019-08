Senado vai dizer ‘não’ a Eduardo Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para embaixada dos Estados Unidos em Washington ainda não encontra ambiente favorável no Senado Federal. Levantamento do Estadão, após consultar os 81 senadores, mostrava, até o fechamento deste programa, 29 votos contrários e 15 favoráveis. Quase metade da Casa ainda não se posicionou sobre o tema. Não por acaso: o assunto é polêmico, envolve diretamente o presidente da República e carrega tintas de favorecimento pessoal e não técnico.

Reconhecendo a resistência que há no Senado, Bolsonaro ainda não oficializou a indicação. Qual é o tamanho do preço que ele pode pagar por insistir nessa aprovação? Como a oposição pretender barrar o processo?

O programa de hoje capta o clima do Senado Federal sobre a indicação ouvindo os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Jorge Kajuru (Patriota-GO). Confira também a análise do editor de Política do Estadão, Eduardo Kattah, e da colunista Eliane Cantanhêde.

