Série especial: Os desafios de Fux

Carolina Ercolin apresenta mais uma série especial nesta semana. Desta vez, a jornalista elenca os desafios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste ano, sobretudo após o ministro Luiz Fux ter assumido a presidência da Corte Eleitoral. As reportagens foram veiculadas no podcast “Estadão Notícias” e no “Jornal Eldorado” , da Rádio Eldorado (107,3 FM), que ela apresenta junto com Haisem Abaki, de segunda a sexta, das 6h às 9h — a partir do dia 21, o programa terá meia hora a mais, terminando às 9h30.

O novo comandante do TSE tem seis meses para colocar a casa em ordem. As eleições majoritárias vão definir, em outubro, o próximo presidente da República, mas não só. Governadores, senadores, deputados federais e estaduais também serão conhecidos e escolhidos pelos eleitores durante uma campanha cheia de novidades tecnológicas.

As atribuições de Luiz Fux à frente do TSE incluem desde a logística das urnas eletrônicas até os parâmetros que podem definir o ingresso — ou não — de um ex-presidente no jogo eleitoral. Já os desafios constituem uma lista ainda maior. Ouça o primeiro capítulo da série de Carolina Ercolin clicando no player abaixo.

O legado que o presidente do TSE deixará após um mandato expresso será o de garantir a segurança e a legitimidade das eleições mais incertas dos últimos tempos. A segunda parte da reportagem especial aborda como o ministro Luiz Fux tem se antecipado na tratativa de impasses que nem outros países desenvolvidos resolveram. Ouça no player abaixo.