‘Seu Bolso’: Monica de Bolle fala sobre a crise nos Estados e avalia equipe econômica de Bolsonaro

No programa desta semana, o podcast da editoria de economia do Estadão aborda o risco de inadimplência generalizado dos Estados brasileiros. Pelos dados do Tesouro, 14 Estados estouraram o limite de comprometimento de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Para falar sobre isso, acionamos a economista Monica de Bolle, que é pesquisadora-sênior do Peterson Institute for International Economics e diretora do Programa de Estudos Latino Americanos da Johns Hopkins University, em Washington, D.C.

O programa também trata dos preparativos do mercado para a Black Friday, que já é a segunda principal tempora de de compras do mercado brasileiro. Além da nova polêmica envolvendo o Facebook, de Mark Zuckerberg, mais um capítulo do escândalo de manipulação das eleições americanas pelos russos, envolvendo a Cambridge Analytica. Confira.

Facebook

O programa também trata do novo escândalo envolvendo a rede social de MArk Zurckerberg. Apenas oito meses após o caso Cambridge Analytica, o Facebook encara novamente uma crise importante e, novamente, o que está em jogo é a conduta da empresa para atender seus interesses.

Tudo começou na quarta (14) de noite, quando o New York Times publicou uma longa reportagem detalhando como a empresa reagiu diante das informações de que hackers russos utilizaram a rede social para influenciar as eleições americanas.

A empresa teria ignorado investigações internas, conduzidas por Alex Stamos, que apontavam que hackers russos utilizavam a rede social para influenciar as eleições americanas.Pior: a rede social teria contratado uma empresa de marketing político, a Definers Public Affairs, para atacar os críticos da empresa e também para espalhar histórias negativas sobre companhias rivais, como o Google.

Black Friday

Para o esquenta do segundo principal evento de compras do País (o primeiro é o Natal), o ‘Seu Bolso’ fala da lista suja do comércio virtual, divulgado pelo Procon-SP, e da cobertura especial do portal do Estado para a data, que acontece no dia 23 de novembro.