‘Seu Bolso’: Quais os desafios do governo Bolsonaro na economia?

O Estadão estreia nesta sexta-feira, 9, um novo podcast, ‘Seu Bolso’, produzido pela editoria de economia para comentar os principais temas que movimentaram o noticiário no Brasil e no Mundo ao longo da semana. Em sua primeira edição, são analisados os efeitos econômicos da eleição de Jair Bolsonaro, que no dia 1º de janeiro assume o comando do Palácio do Planalto.

Ouça no player abaixo:

O reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), considerada a primeira pauta bomba do Congresso para cima de Bolsonaro, e os entraves para a aprovação de uma reforma da Previdência ainda em 2018 foram tratados pela repórter especial Adriana Fernandes, especialista em governo federal.

O programa também contou com a presença da economista Alessandra Ribeiro, sócia da Tendências Consultoria. Para ela, Bolsonaro e seu futuro superministro de Economia, Paulo Guedes, assumirão um País imerso em uma grave crise fiscal e com o desafio de reformas estruturantes.

Entre outros desafios, Alessandra pontua as privatizações, bandeira de campanha do ex-deputado federal. Segundo ela, os anseios privatizantes do liberal Paulo Guedes, que revela intenção de “vender tudo”, levantando assim até R$ 1 trilhão com a comercialização de estatais e ativos imobiliários do governo federal, não pode ser levado a sério.

“Bolsonaro já disse que não venderá a Petrobrás, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que são a joia da coroa do governo. O que sobra é muito pouco e não terá impactos nas finanças do País”, diz.

Acompanhe o podcast ‘Seu Bolso’, uma publicação da editoria de economia do ‘Estadão’, sempre com uma nova edição as sextas-feiras.