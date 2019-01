“Siga o dinheiro”: Repórter relata como propina da Odebrecht era paga; ouça no podcast

Esquema montado pela Odebrecht para pagamento de recursos ilícitos a políticos e agente públicos envolvia policiais militares. Contratados por uma transportadora de valores, eles ajudaram a distribuir mais de R$ 37 milhões em SP e mais de R$ 81 milhões no Rio, entre 2011 e 2014.

Esses PMs se tornaram testemunhas chave na elucidação de crimes descobertos pela Operação Lava Jato e depois detalhados a partir de delações de Marcelo Odebrecht e do doleiro Álvaro Novis. Quem conta em detalhes como funcionava toda a sofisticada operação é o repórter Fabio Leite, convidado do episódio de hoje.

Programa ainda aborda o caso Battisti e traz a repercussão de como os italianos receberam a prisão dele.

Confira também a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentário de José Nêumanne Pinto.

(Werther Santana/Estadão)