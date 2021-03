Sinal amarelo para Jair Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedente uma ação impetrada pela defesa do ex-presidente Lula que pedia a suspeição do ex-juiz Sergio Moro do processo em que condenou o petista a mais a 12 anos e 1 mês no caso do tríplex do Guarujá. Com esta decisão, e mais a anulação das condenações feitas pela Vara de Curitiba, Lula se tornou elegível e está apto a disputar a presidência da República em 2022.

Mas a semana estava apenas começando. Encurralado por oposicionistas e aliados, Jair Bolsonaro passou a adotar um discurso a favor da vacinação em massa e, junto com o Legislativo e governadores, criou um comitê que terá a função de decidir sobre os rumos da gestão no combate a covid-19. Mesmo com a mudança de rota, Bolsonaro ainda está pressionado, e o aviso foi dado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL): “Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar”.

Esses são os temas que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os repórteres que acompanham o dia a dia dos três Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias Rafael Moraes Moura e Felipe Frazão, diretamente de Brasília.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer, Bárbara Rubira e Gustavo Lopes

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi