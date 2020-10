Soft skills: desenvolva essas habilidades; ouça 2º episódio do podcast ‘Trabalho Mental’

Soft skills. Você pode até não ter ouvido ainda o termo em inglês, mas sem dúvida sabe da importância de habilidades como resiliência, adaptabilidade e liderança, por exemplo, tão requisitadas no mercado profissional. Mas é possível desenvolver todas essas competências? E, mais importante, como podemos fazer isso?

Neste episódio, discutimos a importância dessas habilidades e formas de adquiri-las com o psicólogo e professor Dante Mantovani. No segundo bloco, as dúvidas enviadas pelos leitores do Estadão são respondidas pela pedagoga Andrea Deis, especialista em neurocoaching e em programação neurolinguística.

