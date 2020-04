Solidariedade x Sobrevivência: Por que EUA estão barrando compra de insumos por outros países? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Em meio à corrida causada pelo novo coronavírus para a compra de insumos e equipamentos médicos utilizados no combate a doença, os Estados Unidos têm sido acusados por países como França, Alemanha e Canadá de bloquear suas compras para que estes produtos cheguem em território americano. O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, também deu a entender que isso aconteceu com um carregamento do País. Apesar dos Estados Unidos negarem que estejam utilizando esta prática, o presidente Donald Trump deixou claro que não vai medir esforços para que produtos hospitalares não faltem no país. Afinal, quais as consequências que teremos diante da decisão americana de intervir em acordos para garantir equipamentos para o país? A lógica de “manda mais quem pode mais” pode comprometer as relações? Poderemos ter uma retaliação comercial?

Na edição de hoje, conversamos com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bulla, sobre essas medidas do governo americano. Além disso, batemos um papo com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, Felipe Loureiro, sobre a uma possível crise internacional causada pelo intervencionismo americano.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.