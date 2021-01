Sputnik V vem aí? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Após a aprovação do uso emergencial das vacinas de Oxford e da Coronavac, o Brasil passou a enfrentar um outro desafio: o de importar insumos para a produção dos imunizantes em território nacional. O principal entrave é a importação do IFA, produzido na China.

Por causa disso, o governo brasileiro se viu obrigado a negociar com vários laboratórios para conseguir completar o seu Plano Nacional de Imunização. Uma dessas vacinas é a Sputnik V, criada na Rússia e que já começou a ser produzida no Brasil.

O grupo União Química tem um acordo com o Fundo de Investimentos Diretos da Rússia para a produção do imunizante, e agora corre atrás da aprovação da Anvisa para uso emergencial.

No episódio de hoje, entrevistamos o diretor de negócios internacionais da União Química, Rogério Rosso, que fala dos próximos passos para a aprovação do imunizante. A médica infectologista da Unicamp, Raquel Stucchi fala do que se sabe até agora quanto à eficácia e à segurança da Sputnik V.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi