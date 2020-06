STF pesa a mão com inquérito das fake news? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela legalidade e continuidade do inquérito das “fake news”, que investiga ataques aos membros da Corte. Os principais alvos do processo são blogueiros, empresários e políticos bolsonaristas. Os investigados negam a existência de um esquema para divulgação de informações falsas, e se dizem perseguidos por seu posicionamento político. O presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer uma defesa enfática contra as ações da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de seus apoiadores. Especialistas na área jurídica discutem a legalidade do inquérito.

Afinal, o inquérito das Fake News é legal? Há abusos por parte do Supremo Tribunal Federal? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o professor de Direito da FGV e coordenador do “Supremo em Pauta”, Rubens Glezer.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.