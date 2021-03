Substituição de Bolsonaro é uma realidade? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Por um bom tempo, grande parte da classe política foi relutante em considerar a possibilidade de afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Mas o clima parece ter mudado em Brasília. Nos últimos dias, líderes políticos têm debatido reservadamente uma questão importante: em meio à crise atual, com desemprego, inflação e atraso nas vacinas, o que aconteceria se o presidente fosse substituído? O afastamento de Bolsonaro teria resultados positivos imediatos ou agravaria o caos?

Além do cenário de crise generalizada na saúde e na economia, a questão tem sido alimentada pela insatisfação do Centrão com o presidente e pelos crescentes conflitos com governadores.

No episódio de hoje, conversamos com o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig. Também analisamos o cenário com Carlos Ari Sundfeld, professor de direito administrativo da FGV Direito SP e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi