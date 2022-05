Summit Indústria Automotiva: tecnologias para revolucionar o setor de entregas

O futuro da indústria automotiva vem suscitando uma série de debates no sentido de espantar as dificuldades enfrentado hoje no setor. A crise, causada principalmente pela pandemia da Covid-19, forçam os executivos de toda a cadeia produtiva a estudar alternativas que exigem, entre outras ações, criatividade, investimentos e políticas públicas.

Esse foi um dos painéis discutidos ao longo do Summit Indústria Automotiva, realizado por Stellantis e Exponor, em parceria com o Estadão.