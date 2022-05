Summit Mobilidade: A vinda do 5G e sua revolução no transporte

A vinda do 5G pode impactar no transporte urbano, e novas modalidades podem surgir através da internet de alta velocidade no futuro. A geração de novos negócios também vai multiplicar as alternativas de compartilhamento e a liberdade de escolha dos usuários pelo modal de sua preferência.

Esse foi um dos painéis discutidos ao longo do Summit Mobilidade, realizado por CCR, em parceria com o Estadão.