Summit Mobilidade: As novas relações com o transporte público

O aumento no preço dos combustíveis e a pandemia mudaram a nossa relação com o transporte urbano, já que este modal se tornou mais barato do que o transporte individual. Com um novo público, esses meios necessitam da rápida inovação das operações financeiras para quem deseja comprar uma passagem.

Esse foi um dos painéis discutidos ao longo do Summit Mobilidade, realizado por CCR, em parceria com o Estadão.