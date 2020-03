Superterça: Democratas definem hoje adversário de Trump? Ouça no ‘Estadão Notícias’

14 estados americanos vão às urnas nesta terça-feira para escolher qual candidato democrata será o representante do partido nas eleições presidenciais em novembro. Os democratas tentam achar o nome mais viável para enfrentar o republicano Donald Trump, que tenta a reeleição. Hoje, duas opções aparecem na frente, uma mais moderada com o ex-vice-presidente Joe Biden e a outra mais a esquerda, com o senador Bernie Sanders. A Superterça não define quem será o escolhido, mas deixará um desses nomes muito perto da indicação do partido. Afinal, qual candidato tem mais chances de enfrentar o atual presidente? Qual a importância em ganhar o maior número de delegados nesses 14 Estados?

Na edição de hoje, um bate papo com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bulla, que está na Carolina do Norte acompanhando as primárias democratas nesta Superterça.

