Supremo vai conter ímpeto de radicais bolsonaristas? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O tensionamento do clima entre apoiadores do presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal causou a prisão de dois bolsonaristas nos últimos dois dias. A líder do acampamento “300 do Brasil”, Sara Winter, é alvo de dois inquéritos: “fake news” e manifestações antidemocráticas. Renan Sena também é investigado nesses processos e foi apontado como um dos manifestantes que atirou fogos de artifício contra o prédio do STF, no último final de semana. Juntam-se a esses episódios, a busca e apreensão na casa de blogueiros bolsonaristas, declarações de ministros do governo e os sucessivos pedidos de intervenção militar por quem apoia Jair Bolsonaro.

Afinal, o quanto esse aumento de tensão pode afetar a democracia? Qual será o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro diante desse conflito? Na edição de hoje, conversamos sobre esse assunto com o cientista político e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Pereira.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.