Suspeição de Moro, foro de Flávio e Lava Jato: o que esperar do STF? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Após um período em recesso, o Supremo Tribunal Federal retomou as atividades, nesta segunda-feira, e logo de cara já teve que lidar com questões espinhosas como o envio de dados das operações Lava Jato nos Estados para a Procuradoria-Geral da República. Outros assuntos polêmicos, como o inquérito das fake news, o depoimento de Jair Bolsonaro na apuração de interferência na Polícia Federal, Fabrício Queiroz e a suspeição de Sérgio Moro, também devem entrar na pauta e colocar o STF no foco do debate público. Mudanças estruturais também estão previstas, como a saída de Celso de Mello e a indicação de um novo ministro pelo presidente Jair Bolsonaro.

Afinal, como o STF deve se comportar nos próximos meses? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o repórter do Estadão, Rafael Moraes Moura, que cobre a Suprema Corte, em Brasília.

