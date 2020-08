Suspeição de Moro: STF pode tornar Lula elegível? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Supremo Tribunal Federal deverá julgar nos próximos meses o processo que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. No entanto, a decisão favorável ao petista poderá ter ramificações para as outras condenações. Essa possibilidade é cada vez maior por causa da aposentadoria de Celso de Mello. Dois ministros, Cármen Lúcia e Edson Fachin, já se posicionaram contra o pedido da defesa de Lula. Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes estão propensos a considerar a tese dos advogados do ex-presidente. Neste caso, o fiel da balança seria o decano, que não estará mais no STF, em novembro. Se a votação ocorrer neste período, e houver um empate em 2 a 2, a lei brasileira diz que o réu é favorecido.

Afinal, o que acontece se Sérgio Moro for considerado suspeito? O que muda legalmente nas condenações do ex-presidente Lula? Como seria a volta de Lula ao páreo político em 2022? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o professor de Direito Constitucional da GV, Roberto Dias e com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Grin.

