Taleban: a volta do terror no Afeganistão; ouça no ‘Estadão Notícias’

Após 20 anos, o Taleban reconquistou o poder no Afeganistão. Na última semana, o presidente americano Joe Biden ordenou a retirada das tropas norte-americanas do país. Foi então que o grupo rapidamente começou a tomar cidade por cidade no Afeganistão até chegar à capital Cabul.

O presidente afegão, Ashraf Ghani, ainda buscava uma solução com os invasores, porém teve que abandonar o território. Ghani disse em publicação no Facebook que decidiu sair para “evitar um banho de sangue” e que “inúmeros patriotas teriam sido martirizados e Cabul seria destruída” caso ele não entregasse o poder.

O grupo prometeu a livre saída para quem quiser deixar a cidade, o que já está acontecendo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram cidadãos correndo para os aeroportos na esperança de deixar o país.

Militantes do grupo já afirmaram que estão determinados a impor sua versão da sharia, a lei islâmica, que inclui apedrejamento por adultério, amputação de membros por roubo e proibição de meninas com mais de 12 anos de ir à escola.

No episódio desta terça-feira do Estadão Notícias, vamos falar sobre a repercussão nos Estados Unidos com a mudança de governo no Afeganistão e a resposta das autoridades, com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla. Também vamos conversar com a jornalista Adriana Carranca, que esteve no país em diversas coberturas. Ela é autora dos livros “O Afeganistão depois do Talibã” e “Malala, a menina que queria ir para escola”.

E para discutir sobre o poderio militar do grupo extremista e a possibilidade de uma nova ofensiva militar contra o Taleban, convidamos o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, especialista em armamento bélico. Ainda ouvimos a análise do professor da Universidade de Stanford, Robert Crews.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bonfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Julia Corá.

Montagem: Moacir Biasi