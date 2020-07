Tampão: Há dois meses saúde enfrenta pandemia com interino; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil ultrapassou os dois milhões de infectados pelo novo coronavírus, na semana passada. A marca foi atingida apenas 27 dias depois do País ter registrado um milhão de casos. Coincidência ou não, o crescimento acelerado acontece em um momento que o Brasil completa dois meses sem um titular no Ministério da Saúde. O general Eduardo Pazzuelo tem sido contestado no cargo. As críticas acontecem de todos os lados, e foi mais enfática por parte do ministro do STF, Gilmar Mendes, que causou um estremecimento com as Forças Armadas ao afirmar que o Exército estava se associando a um “genocídio” ao se referir à crise sanitária instalada no País. O próprio núcleo militar está incomodado com a presença de um general da ativa na pasta, e a pressão por sua saída é grande.

Afinal, qual a avaliação sobre esse período sem ministro da Saúde? Essa instabilidade ajudou a agravar a situação do Brasil em meio à pandemia? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a repórter do Estadão, em Brasília, Jussara Soares, e com o ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, especialista em gestão em saúde e professor da FGV, Adriano Massuda.

