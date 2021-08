Tensão elevada para o 7 de setembro e os atentados em Cabul; ouça no ‘Estadão Notícias’

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), rejeitou abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo ele, Bolsonaro não apresentou elementos mínimos para justificar a medida.

No texto, Bolsonaro argumentava que o Poder Judiciário passou a agir como um ator político. Por isso, deveria tolerar ataques similares aos que ele diz sofrer enquanto presidente.

O presidente Jair Bolsonaro agora aposta nas manifestações de 7 de setembro para demonstrar força perante o Parlamento. No Planalto, a data é vista como um “divisor de águas”, com expectativa de recorde de bolsonaristas nas ruas.

E ainda, um duplo atentado suicida no Aeroporto Hamid Karzai, em Cabul, no Afeganistão, matou ao menos 12 militares americanos e 60 civis afegãos nesta quinta-feira, 26. A filial afegã do Estado Islâmico, conhecida como Isis-K e rival do Taleban, reivindicou as explosões.

Esses são os temas que guia nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política, em Brasília. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias Vera Rosa e Felipe Frazão, diretamente da capital federal. E sobre os atentados terroristas no Afeganistão, participa o editor de Internacional, Luiz Raatz.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi