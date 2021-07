Terceira via: direita quer alternativa a Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

Enquanto o centro democrático tenta construir um nome para ser uma espécie de terceira via para as eleições de 2022, a direita também tenta construir uma alternativa a Bolsonaro. Dois nomes largam na frente neste momento, o do apresentador José Luis Datena, e do ex-juiz, Sérgio Moro.

O comunicador da Rede Bandeirantes é filiado ao PSL, antigo partido de Bolsonaro, e admitiu recentemente que é pré-candidato ao cargo mais alto do executivo nacional. Esta não é a primeira vez que Datena afirma sua pretensão de participar da disputa eleitoral, em 2018 e 2020, o apresentador desistiu das candidaturas na última hora.

Para se mostrar como uma alternativa a Bolsonaro, Datena tem, inclusive, dado declarações polêmicas, como a que afirmou que teve uma relação mais próxima com Lula do que com o atual presidente. No entanto, ele próprio admite que estaria mais interessado em um cargo para o senado da república do que para o executivo nacional.

Outro nome, mais forte, não abandonado pela direita não bolsonarista é o de Sérgio Moro. Desaparecido da vida pública, morando nos Estados Unidos, e alvo constante dos apoiadores do presidente, o ex-juiz não descartou sua candidatura à Presidência da República em 2022. Um grupo de empresários, parlamentares e admiradores da Lava-Jato tenta convencer Moro a ingressar na política.

No episódio do Estadão Notícias de hoje, para analisar essa questão envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, convidamos o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. E sobre o pré-candidato José Luis Datena conversamos com quem recentemente entrevistou o apresentador, o repórter do Estadão, Pedro Venceslau.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Caio Possati.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi