Uma conversa com a ‘rainha das lives’: Teresa Cristina. Ouça no podcast ‘Estadão Notícias’

Em todos esses meses de quarentena, os fãs da boa música tiveram diariamente um encontro marcado com Teresa Cristina. Por meio de suas lives, a cantora e compositora levou um pouco da vasta cultura brasileira para dentro de nossas casas, dando palco a artistas de todo o país, homenageando aqueles que marcaram a história da nossa produção musical, e oferecendo companhia e conforto em um momento tão difícil. No episódio de hoje, Teresa Cristina fala da importância das lives para o seu 2020, da construção de seu diversificado repertório musical e de seus planos e anseios para 2021.

