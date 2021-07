ESPECIAL: Tóquio 2021: primeiras emoções do Jogos Olímpicos; ouça no ‘Estadão Notícias’

Na primeira semana dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o brasileiro ficou animado com as duas estreias vitoriosas do país, nos jogos de futebol feminino e masculino. Também houve muita emoção na capital japonesa durante a abertura oficial da competição. Em mais um episódio especial do Estadão Notícias Olímpico, você vai acompanhar entrevistas exclusivas com atletas e os bastidores da cobertura dos repórteres do Estadão diretamente do Japão.

Essa é a segunda Olimpíada da história na capital japonesa, a primeira edição foi em 1964. Depois de 56 anos, a cidade voltaria a receber uma edição dos jogos em 2020, mas a competição foi adiada para 2021, por causa da pandemia.

Existem novidades também no hall de competições esportivas: agora fazem parte das modalidades também o Surfe, Escalada, Skate, Beisebol para o masculino e Softbol para o feminino.

No segundo episódio do especial olímpico trazemos o relato do estreante Ítalo Ferreira, do surfe; da técnica da seleção brasileira de futebol feminino, Pia Sundhage; de uma das veteranas das olimpíadas do ciclismo moutain bike, Jaqueline Mourão e do medalhista da canoagem, Isaquias Queiroz.

E para falar sobre essas promessas brasileiras de pódio e também sobre as primeiras competições das olimpíadas, vamos conversar com os repórteres do Estadão, que estão em Tóquio, Raphael Ramos e Paulo Favero.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Gustavo Lopes e Jefferson Perleberg

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Julia Corá e Caio Possati

Montagem: Moacir Biasi