Tóquio 2021: repórteres falam da cobertura dos jogos em meia à pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

Faltam apenas alguns dias para a maior competição esportiva do mundo, os Jogos Olímpicos de Tóquio serão disputados entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. O Estadão Notícias vai acompanhar os jogos e trazer os principais resultados, bastidores e entrevistas com repórteres diretamente do Japão.

Neste primeiro episódio, vamos falar sobre as expectativas para a competição que estava prevista para o ano passado e quase foi cancelada por conta da pandemia. Agora, com mais de um ano de atraso, os Jogos vão se realizar em meio a novo surto de casos de covid-19 no Japão.

Para frear a transmissão do vírus e da variante Delta, a cidade de Tóquio viverá em estado de emergência durante os Jogos, com restrições de horários para diferentes atividades e não terá espectadores durante as competições. Algumas modalidades serão disputadas em outras províncias japonesas, e neste caso, cada sede irá decidir se autorizará público ou não.

Outras restrições foram impostas para atletas e jornalistas, que não vão poder circular como nas edições anteriores pela cidade. Já os competidores vão ficar restritos aos seus alojamentos na Vila Olímpica, sem caminhar por outros espaços. Após as provas serem disputadas, os atletas terão de deixar o país em até 48 horas.

Neste primeiro episódio desta série olímpica do Estadão Notícias vamos conversar sobre as expectativas para a competição e cobertura com restrições impostas aos atletas e jornalistas que vão estar no país. Para isso, vamos falar com dois repórteres do Estadão que já estão de malas prontas para partir para o Japão, Raphael Ramos e Paulo Favero.

Apresentação: Gustavo Lopes e Jefferson Perleberg

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Julia Corá e Caio Possati

Montagem: Moacir Biasi