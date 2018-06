Podcast São Paulo: Torcida tricolor fazendo história

Quatro recordes seguidos de público no Campeonato Brasileiro, maior bilheteria do futebol brasileiro no ano e maior média de público. Não bastasse tudo isso, a torcida do São Paulo ainda pode fazer história na última rodada do torneio.

Se mais de 40 mil pessoas estiverem no Morumbi no dia 2 de dezembro, o próximo compromisso do São Paulo no estádio, contra o Bahia, o time alcançará a marca de sete jogos seguidos com mais de 40 mil torcedores em casa, a maior sequência de sua história.

A atual sequência de seis jogos iguala uma marca de 1980, quando o São Paulo levou mais de 40 mil pessoas para partidas contra Inter de Limeira, Ponte Preta e Santos, dois jogos contra cada adversário, todos válidos pelo Campeonato Paulista.

(por Matheus Lara)