Torcidas vão liderar oposição a Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores enfrentaram uma manifestação pró-democracia nas ruas. Elas se posicionaram contra os pedidos de intervenção militar e fechamento de poderes, tão inflamados em atos anteriores. Autoproclamados de antifascistas, o grupo era formado, na maioria, por torcedores de organizadas dos quatro grandes clubes de futebol de São Paulo. Na Avenida Paulista, houve confronto entre manifestantes e a Polícia Militar, que foi acusada de tratar de maneira desigual os bolsonaristas e os que protestavam contra o governo. Afinal, o que representa esses novos players neste momento de tensão? Bolsonaro ajuda a colocar lenha na fogueira? Como nasceu o movimento antifascista?

Na edição de hoje, conversamos sobre esses assuntos com o fundador da Gaviões da Fiel, Chico Malfitani, com o presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, Alex Minduim, com o cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando e com o professor do Departamento de História da Unesp, José Adriano Fenerick. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista a atriz e produtora Marcella Rica sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

