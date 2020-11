‘Trabalho Mental’: O que é e de onde vem a síndrome do impostor?

Alguma vez você já sentiu que não era capaz de finalizar uma tarefa ou realizar um projeto e passou a duvidar até mesmo de tudo o que você já havia feito para chegar até ali? Se você já passou por isso, saiba que esse sentimento horrível tem nome: é a síndrome do impostor. Ou melhor: síndrome da impostora. Afinal, esse é um problema que atinge majoritariamente as mulheres.

Neste episódio, discutimos a origem e as complexidades sociais e culturais desse problema com a especialista em liderança feminina Carine Roos, cofundadora da Escola Elas. No segundo bloco, as dúvidas enviadas pelos leitores do Estadão são respondidas pela psicóloga Carolina Marçal, especialista em terapia cognitivo-comportamental.

