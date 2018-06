Trabalho voluntário é tema do Mentalistas de hoje

Na definição das ONU, “voluntário é o indivíduo que, pelo seu interesse pessoal, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a atividades de bem-estar social ou em outros campos”. Eu arriscaria dizer que o voluntário é o agente de transformação de si e do outro. Quem ocupa essa posição tem um dom ou uma realização pessoal? E quais são os benefícios para aqueles que são alvo do voluntariado?

Para desvendar o assunto, eu convidei a psicóloga Angela Paiva, da Laramara, e Tony Silva, que trabalha com voluntariado há anos.

