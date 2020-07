Trocas e frituras: Quem se segura no governo Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Desde o inicio de seu governo, Jair Bolsonaro tem promovido uma troca constante de ministros, inclusive, em algumas pastas importantes para o país, como Saúde e Educação, que passam longos períodos sem titular. Os motivos das mudanças estão desde incompatibilidade de pensamentos até uma guerra ideológica travada entre militares e olavistas dentro do governo. Essas substituições tem trazido algumas situações sensíveis para o governo, como a que ocorreu com Carlos Decotelli, indicado por Bolsonaro para pasta da Educação, e que foi tirado apenas 5 dias depois, por mentir em seu currículo. Soma-se a isso, a influência dos seus novos amigos do Centrão, que também querem sua parte no governo.

Afinal, por que o governo tem dificuldades de manter ministros no cargo? Quanto a guerra ideológica dentro do governo influencia essas trocas? Nomes cotados para assumir pastas veem com receio a possibilidade de integrar o governo? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o professor e cientista político do Insper, Leandro Consentino.

